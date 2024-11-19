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16:40, 19 ноября 2024Моя страна

Археологи рассказали о содержимом найденного в России богатого клада

Украшения богатых женщин V-VI веков нашли археологи в крымском Алмалык-дере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: КФУ им. В.И. Вернадского / РИА Новости

В крымском могильнике Алмалык-дере нашли уникальный клад с золотыми и серебряными украшениями богатых женщин V-VI веков. Об этом со ссылкой на ученых Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского сообщает РИА Новости.

Археологическая экспедиция прошла в Бахчисарайском районе. Там специалисты исследовали погребальные комплексы IV-VI веков. Ученые отметили, что они были предназначены для элиты того времени. Позднее могильник разграбили, но все же какие-то вещи, интересные сегодня археологам, остались.

В частности, специалистам попались золотые серьги с гранатом или сердоликом, серебряные застежки, пряжки для ботинок, поясные заклепки и нашивные аппликации для женских платьев, покрытые золотой фольгой. «По мнению ученых, эти предметы указывают на погребения аристократии», — сказано в сообщении.

Помимо этого, была найдена пиксида — это изделие из рога, напоминающее пудреницу. Затем специалистам попалась разбитая еще в древности краснолаковая тарелка. Ее смогли почти полностью восстановить.

Ранее в одном из княжеских могильников в Адыгее нашли «редчайшее сокровище» — древнейшие тюбетейки, которые остались в сохранности сквозь века. В женском княжеском могильнике специалисты также отыскали уникальное серебряное с позолотой навершие головного убора, изготовленное из драгоценных металлов.

Незадолго до этого на раскопках в Северной Осетии археологам также удалось отыскать украшения средневековых модниц. В раскопе оказались бронзовые застежки для волос, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками.

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