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02:07, 19 ноября 2024Мир

Байдена обвинили в нарушении обещаний Трампу из-за решения по России

Миллиардер Сакс: Байден решением по ATACMS нарушил данное Трампу обещание
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден своим решением разрешить Украине наносить удары по России при помощи ракет ATACMS нарушил данное Дональду Трампу обещание не эскалировать украинский конфликт. С таким обвинением выступил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети Х.

Он прокомментировал слова конгрессмена Майка Уолтца, который сказал, что не получал от Байдена инструкций по поводу ударов по России. Уолтц назвал решение администрации президента США еще одним шагом к эскалации.

«Всего пару дней назад президент Байден встретился с президентом Трампом и пообещал полное содействие при передаче власти. Однако Байден эскалировал конфликт с Россией, не удосужившись даже провести брифинг. Обещание о содействии уже разоблачилось как ложь», — сказал Сакс.

Ранее Сакс заявил, что Байден поступил безрассудно, разрешив Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. «Байден пытается связать руки Трампа на Украине», — считает он.

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