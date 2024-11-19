Двое россиян попытались подкупить сотрудника мэрии и попали под следствие

На Урале ФСБ задержала двух бизнесменов за взятку чиновнику

В Свердловской области двух местных жителей заподозрили в попытке подкупить сотрудника мэрии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчины дали взятку начальнику одного из структурных подразделений администрации городского округа Первоуральск. За это чиновник должен был поспособствовать их коммерческой структуре. Однако сотрудник мэрии не принял деньги и обратился в полицию.

Сотрудники ФСБ задержали бизнесменов с поличным. Возбуждено дело по части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей администрации Переславля-Залесского по подозрению в коррупции.