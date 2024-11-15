Чиновник из администрации российского города попался ФСБ со взяткой за уличную торговлю

ФСБ задержала со взяткой руководителя администрации Переславля-Залесского

Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей администрации Переславля-Залесского по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки. В ведомстве предоставили оперативное видео с его задержанием.

На кадрах видны силовики, которые окружают у автомобиля мужчину, а затем его уводят. Также на видео были показаны купюры.

По версии следствия, обвиняемый получил незаконное вознаграждение от местного предпринимателя за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в непредназначенных для этого местах. Суд заключил чиновника под стражу.

Ранее в республике Саха (Якутия) за хищение средств и превышение полномочий на пять лет колонии был осужден экс-глава Таттинского района.