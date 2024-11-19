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16:20, 19 ноября 2024Путешествия

Двое туристов лишились голов из-за упавшей на их машину лодки наркоторговцев

El Espanol: двое туристов попали в массовое ДТП в Испании и лишились голов
Мария Борисова
Мария Борисова

Двое британских туристов попали в массовое ДТП в Испании и лишились голов из-за упавшего на их машину катера наркоторговцев. Подробности инцидента сообщило издание El Espanol.

Авария произошла 16 ноября на автомагистрали недалеко от Ла-Манги в провинции Мурсия. Прицепленная к автомобилю 10-метровая лодка оторвалась, пролетела со скоростью 100-120 километров в час и рухнула на ехавшую позади машину с тремя британцами.

В результате двое иностранцев 49 и 57 лет были обезглавлены, а третий пассажир 54 лет попал в больницу в тяжелом состоянии. Уточняется, что в автомобиле британцев лежали клюшки для гольфа. Предположительно, они направлялись на роскошный курорт с площадками для игры в гольф и теннис в Ла-Манге.

Более того, авария с лодкой спровоцировала столкновение еще шести автомобилей. В результате пострадали семь человек, у двоих мужчин 18 и 39 лет — серьезные травмы.

Отмечается, что в машине, буксировавшей катер, было по меньшей мере два человека, они скрылись. Полиция подозревает, что виновники аварии могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, их разыскивают.

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