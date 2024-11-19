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04:08, 19 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о сожжении силовиков в Одессе

Экс-сотрудник СБУ Мазур: в Одессе сожгли выступающих против майдана силовиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Celestino Arce Lavin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году сожгли сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые были против майдана. Об этом сообщил РИА Новости экс-сотрудник украинского ведомства Александр Мазур.

По его словам, среди трупов в здании много силовиков. Мазур отметил, что сотрудников спецслужб вычислили «просто слили», уничтожив в Доме профсоюзов.

Ранее Александр Мазур заявил, что ведомство и другие силовые структуры имеют свои пыточные.

Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Последние укрылись в здании после разгрома их палаточного лагеря, однако защитники новых властей страны закидали Дом профсоюзов «коктейлями Молотова».

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