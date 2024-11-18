Экс-сотрудник СБУ Мазур заявил о наличии пыточных у силовиков на Украине

Экс-сотрудник Служба безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур заявил, что ведомство и другие силовые структуры имеют свои пыточные. Его слова приводит РИА Новости.

Мазур заявил о наличии пыточных у силовиков на Украине.

«Не секрет, что любая сторона может применять пытки для достижения своих целей. И не исключение не только СБУ, а, я думаю, и МВД и министерство обороны», — допустил он.

Ранее Мазур рассказал, что власти Украины рассматривали вариант зачистки жителей Донбасса силами французского иностранного легиона. Он также сообщил о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году.