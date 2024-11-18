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05:40, 18 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине

Экс-сотрудник СБУ Мазур заявил о наличии пыточных у силовиков на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экс-сотрудник Служба безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур заявил, что ведомство и другие силовые структуры имеют свои пыточные. Его слова приводит РИА Новости.

Мазур заявил о наличии пыточных у силовиков на Украине.

«Не секрет, что любая сторона может применять пытки для достижения своих целей. И не исключение не только СБУ, а, я думаю, и МВД и министерство обороны», — допустил он.

Ранее Мазур рассказал, что власти Украины рассматривали вариант зачистки жителей Донбасса силами французского иностранного легиона. Он также сообщил о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году.

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