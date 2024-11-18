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04:57, 18 ноября 2024Бывший СССР

Бывший сотрудник СБУ рассказал о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб

Экс-сотрудник СБУ: в 2005 году на Украине появился десант спецслужб Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал ТАСС о том, что представители западных спецслужб начали работу на Украине еще в 2005 году.

По его словам, с приходом к власти Виктора Ющенко в 2005 году поменялась концепция работу СБУ. «Поменялось направление стран, которые были враждебно настроены к Украине. Это в первую очередь Россия и Беларусь», — подчеркнул Мазур.

Он добавил, что фактически спецслужбы Запада были курирующим органом СБУ. «С 2005 года главная задача была разорвать отношения России и Украины любыми путями», — пояснил собеседник агентства.

Ранее экс-советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что заход Вооруженных сил Украины в Курскую область управляется спецслужбами Запада.

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