Экс-сотрудник СБУ: в 2005 году на Украине появился десант спецслужб Запада

Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал ТАСС о том, что представители западных спецслужб начали работу на Украине еще в 2005 году.

По его словам, с приходом к власти Виктора Ющенко в 2005 году поменялась концепция работу СБУ. «Поменялось направление стран, которые были враждебно настроены к Украине. Это в первую очередь Россия и Беларусь», — подчеркнул Мазур.

Он добавил, что фактически спецслужбы Запада были курирующим органом СБУ. «С 2005 года главная задача была разорвать отношения России и Украины любыми путями», — пояснил собеседник агентства.

Ранее экс-советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что заход Вооруженных сил Украины в Курскую область управляется спецслужбами Запада.