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05:39, 18 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о рассмотрении Киевом варианта провести зачистку Донбасса

Экс-сотрудник СБУ: Киев допускал зачистку Донбасса силами французского легиона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Власти Украины рассматривали вариант зачистки жителей Донбасса силами французского иностранного легиона. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

«Предлагалось за определенный период времени и денежное вознаграждение полностью очистить ЛНР и ДНР от сепаратистов», — заявил он. Мазур утверждает, что план подобных действий «лежали на столе» у экс-президента Украины Александра Турчинова.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что рассматривалось оцепление колючей проволокой территории региона и его ковровой бомбардировки. Мазур добавил, что данный вариант предложила Юлия Тимошенко.

Ранее Александр Мазур рассказал о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году. По его словам, с приходом к власти Виктора Ющенко поменялась концепция работу СБУ. Он также сообщил о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году.

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