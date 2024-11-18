Власти Украины рассматривали вариант зачистки жителей Донбасса силами французского иностранного легиона. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.
«Предлагалось за определенный период времени и денежное вознаграждение полностью очистить ЛНР и ДНР от сепаратистов», — заявил он. Мазур утверждает, что план подобных действий «лежали на столе» у экс-президента Украины Александра Турчинова.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что рассматривалось оцепление колючей проволокой территории региона и его ковровой бомбардировки. Мазур добавил, что данный вариант предложила Юлия Тимошенко.
Ранее Александр Мазур рассказал о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году. По его словам, с приходом к власти Виктора Ющенко поменялась концепция работу СБУ. Он также сообщил о высадившемся на Украине десанте западных спецслужб в 2005 году.