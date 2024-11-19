Эксперт по отношениям назвал необычный способ забыть бывшего партнера

Эксперт по отношениям Джеймс Прис назвал необычный способ забыть бывшего партнера. Его цитирует издание Mirror.

Прис отметил, что человеку свойственно держаться за старые связи, что мешает его настоящему счастью. «Хотя эта связь, возможно, однажды сослужила вам добрую службу, вполне нормально признать, что вы переросли ее, пришло время освободиться. Отношения развиваются, и люди отдаляются друг от друга. Держаться за отжившее вредно для здоровья. Если вы отпустите прошлое, это позволит двигаться дальше», — объяснил Прис.

Эксперт посоветовал написать человеку, которого нужно забыть, письмо. В нем необходимо выразить свои чувства и претензии, а после сжечь написанное. «Это освобождающее упражнение — символическая практика, которая позволяет вам освободиться от прошлого без необходимости испытывать неловкость или вступать в конфронтацию», — заверил специалист.

Ранее стало известно, что каждый десятый взрослый человек с хроническим заболеванием считает, что его болезнь стала причиной того, что его бросили. Выпускающая глюкометры для диабетиков компания, чтобы собрать эту информацию, опросила 500 человек, у которых есть хронические заболевания, и тысячу человек, у которых таких заболеваний нет.