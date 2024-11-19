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20:29, 19 ноября 2024Забота о себе

Эксперт по отношениям назвал необычный способ забыть бывшего партнера

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Эксперт по отношениям Джеймс Прис назвал необычный способ забыть бывшего партнера. Его цитирует издание Mirror.

Прис отметил, что человеку свойственно держаться за старые связи, что мешает его настоящему счастью. «Хотя эта связь, возможно, однажды сослужила вам добрую службу, вполне нормально признать, что вы переросли ее, пришло время освободиться. Отношения развиваются, и люди отдаляются друг от друга. Держаться за отжившее вредно для здоровья. Если вы отпустите прошлое, это позволит двигаться дальше», — объяснил Прис.

Эксперт посоветовал написать человеку, которого нужно забыть, письмо. В нем необходимо выразить свои чувства и претензии, а после сжечь написанное. «Это освобождающее упражнение — символическая практика, которая позволяет вам освободиться от прошлого без необходимости испытывать неловкость или вступать в конфронтацию», — заверил специалист.

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