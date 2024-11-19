Глава Следственного комитета запросил доклад об избиении участника СВО однокурсниками

Бастрыкин потребовал доклад об избиении участника СВО однокурсниками в Москве

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении участника специальной военной операции (СВО) в Москве. Об этом во вторник, 19 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в социальных медиа появилась информация, что являющиеся выходцами из ближнего зарубежья студенты одного из вузов напали на своего одногруппника, вернувшегося из зоны проведения СВО. В результате избиения у молодого человека зафиксировали черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи устанавливают обстоятельства и подробности случившегося.

14 ноября сообщалось, что в Солнечногорском районе Подмосковья таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, который вернулся со специальной военной операции (СВО).