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14:53, 19 ноября 2024Силовые структуры

Глава Следственного комитета запросил доклад об избиении участника СВО однокурсниками

Бастрыкин потребовал доклад об избиении участника СВО однокурсниками в Москве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении участника специальной военной операции (СВО) в Москве. Об этом во вторник, 19 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в социальных медиа появилась информация, что являющиеся выходцами из ближнего зарубежья студенты одного из вузов напали на своего одногруппника, вернувшегося из зоны проведения СВО. В результате избиения у молодого человека зафиксировали черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи устанавливают обстоятельства и подробности случившегося.

14 ноября сообщалось, что в Солнечногорском районе Подмосковья таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, который вернулся со специальной военной операции (СВО).

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