Информация о принудительной паспортизации в Запорожье не подтвердилась

Сообщения о принудительной паспортизации в Запорожье не подтвердились

Активисты «Желтой ленты» сообщили, что жителей Запорожской области принуждают получать российские паспорта, эти сведения не подтвердились.

В публикации говорится, что жители Запорожской области не могут получить базовые государственные услуги без российского паспорта — таким образом им навязывают российское гражданство. Активисты со ссылкой на анонимные источники заявили, что у людей возникают проблемы в медицинской сфере, учебных заведениях и с получением компенсаций за разрушенное жилье.

Наличие паспорта является стандартным требованием при обращении в государственные структуры для получения каких-либо услуг. При этом в апреле был издан указ главы государства, которым внесены изменения в особенности правового положения отдельных категорий иностранцев. Так, граждане Украины и лица, состоявшие в гражданстве Донецкой народной республики или Луганской народной республики, до 31 декабря 2024 года освобождены от привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного режима.

До 31 декабря эта категория граждан также освобождена от обязанностей прохождения медицинского освидетельствования, приобретения договора (полиса) медицинского страхования, договора о предоставлении платных медицинских услуг, получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а также соблюдения требований к заявленной цели въезда в Российскую Федерацию после прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. После 31 декабря в отношении них будут действовать требования, предусмотренные российским законодательством в адрес обладателей гражданства зарубежных государств.

В 2023 году почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что эта работа продолжилась, так как выдача документов гражданам — это первоочередная задача подразделений по вопросам миграции.

Информация о принудительной паспортизации жителей Запорожской области не получила распространение среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».