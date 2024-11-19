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13:20, 19 ноября 2024Ценности

Найдена связь между модными трендами и победой Трампа на выборах

NYP: консервативность трендов обусловила победу Трампа на выборах президента США
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ballerinafarm

Блогеры нашли связь между модными трендами и победой Дональда Трампа на выборах президента США. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Модная обозревательница Элизия Берман обратила внимание на консервативность последних тенденций. «Сейчас в моде консервативность. Люди носят традиционные американские бренды, такие как Ralph Lauren, и обращаются к женственности», — пояснила она, напомнив о популярности инфлюэнсеров Нары Смит и Ханны Нилман, олицетворяющих такую эстетику.

По словам Берман, приверженцы левых взглядов, как правило, формируют собственный уникальный стиль, отказываясь от трендов, а правые, напротив, следуют модным течениям. «Мы возвращаемся к консервативной моде, потому что общество в целом возвращается к этой системе ценностей. Все это обусловило победу Трампа», — отметила блогерша.

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Зрители согласились с мнением Берман, напомнив также об актуальности таких трендов, как cottagecore, cowboycore, tomato girl и grocery girl. «Возвращение джинсовых юбок в пол было для меня тем самым знаком», «Когда модницы начали носить свитера с американским флагом — я сразу предвидела победу республиканцев», «Тихая роскошь — еще один атрибут правых», — писали они в комментариях.

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