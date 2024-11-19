Николь Кидман призналась в ночных кошмарах о смерти наряду с откровенной съемкой

Австралийская актриса Николь Кидман призналась в ночных кошмарах наряду с откровенной фотосессии для журнала GQ. Интервью опубликовано на сайте издания.

57-летняя знаменитость снялась для нового номера в нескольких откровенных образах, в том числе в оголяющем тело кроп-топе. Наряду с этим в интервью телезвезда затронула тему смертности, когда размышляла о том, как потеря родителей и воспитание собственных детей изменили ее взгляды на жизнь. По словам Кидман, она сталкивается с ночными кошмарами.

«Потеря родителей, воспитание детей, супружество и другие вещи, которые делают вас разумным человеком. И я во всем этом. Такова жизнь; Да, это путешествие, но чем ты старше, тем сильнее это поражает тебя. И вот ты уже просыпаешься в три утра, задыхаешься и рыдаешь, думая о жизни», — рассказала она свои мысли.

Ранее в ноябре журналисты раскрыли секрет моложавой внешности Николь Кидман.