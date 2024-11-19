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17:03, 19 ноября 2024Путешествия

Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lorenzo Mattei / Globallookpress.com

Опытный американский пилот объяснил, почему в самолетах иллюминаторы овальной формы, а не квадратной, как было прежде. Этой информацией он поделился в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Капитан воздушного судна по имени Стив рассказал, что более 70 лет назад лайнеры оснащали квадратными окнами, однако из-за такого строения в уголках на стеклах образовывались трещины. Тогда инженеры модернизировали окна, придав им округлую форму. Это помогло сохранять самолеты в пригодном для полетов состоянии.

Ранее пилотов летевшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737-800.

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