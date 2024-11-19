Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

Опытный американский пилот объяснил, почему в самолетах иллюминаторы овальной формы, а не квадратной, как было прежде. Этой информацией он поделился в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Капитан воздушного судна по имени Стив рассказал, что более 70 лет назад лайнеры оснащали квадратными окнами, однако из-за такого строения в уголках на стеклах образовывались трещины. Тогда инженеры модернизировали окна, придав им округлую форму. Это помогло сохранять самолеты в пригодном для полетов состоянии.

Ранее пилотов летевшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737-800.