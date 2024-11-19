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10:08, 19 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян уволил своих чиновников через WhatsApp

Hraparak: Пашинян оповестил чиновников об увольнении через WhatsApp
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оповестил чиновников об увольнении через мессенджер WhatsApp. Об этом пишет Hraparak.

По информации издания, сообщение об увольнении главу комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна застало во время прогулки. Чиновник воспринял это как розыгрыш. Однако он понял обратное после разговора с другими коллегами, которых также оповестили об увольнении через WhatsApp.

Среди отстраненных чиновников Армении также глава МВД Ваге Казарян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян и глава Следственного комитета Аргишти Карамян.

18 ноября Никол Пашинян уволил нескольких чиновников со своих постов. Депутат от оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абрамян считает, что это связанно с предвыборной кампанией премьер-министра Армении. Однако глава партии Пашиняна «Гражданский договор» Айк Конджорян опроверг это утверждение, заявив, что невозможно лишь одной перестановкой невозможной добиться значимых изменений.

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