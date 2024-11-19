Перспективы протестов в Грузии оценили

Политолог Лукьянов: протесты в Грузии не стоит расценивать как начало майдана

Протесты в Грузии против итогов парламентских выборов не стоит расценивать как начало майдана. Перспективы выступлений местной оппозиции оценил в беседе с газетой «Взгляд» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Происходящее в Грузии не стоит расценивать как начало майдана. Для того чтобы случился феномен, подобный событиям на Украине в 2004 и 2014 годах, нужна, во-первых, серьезная степень раскола общества, а во-вторых, активная (...) поддержка со стороны Запада», — заявил политолог.

Он добавил, что ни тот, ни другой фактор не представлены в нынешней ситуации в республике в достаточной мере.

Ранее в Тбилиси задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции против результатов парламентских выборов. До этого на акции протеста началась стычка протестующих с сотрудниками полиции.