Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 19 ноября 2024Из жизни

Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: peshkov / Getty Images

В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, порноматериалы. Об этом пишет Daily Mail.

Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.

Однако, как оказалось, компания, которая произвела это табло, забыла установить на него защиту. Это позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. Заметив пранк, местные власти тут же выключили его. Вместо современного табло они установили фанеру с надписью «Высокий прилив».

Материалы по теме:
Размер имеет значение. Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
Размер имеет значение.Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
21 июля 2022
Наворотили дел. Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Наворотили дел.Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
14 сентября 2021

Известно, что часть местных жителей порадовалась отключению табло. Выяснилось, что не все деревенские жители были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на нечто подобное. Другие жители, наоборот, отметили пользу экрана. По их мнению, он может не только служить предупреждением о приливах, но и транслировать какую-то другую важную для местных информацию.

В мае модель OnlyFans показала голую грудь через стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. По мнению американской порномодели, ирландцы «заслуживали увидеть две ее нью-йоркские доморощенные картофелины».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова объяснила отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20. Она заявила, что Лавров умеет наводить шорох

      Раскрыты главные способы вылечить разбитое сердце

      Популярная российская блогерша описала впечатления от встречи с Путиным

      В США прошел марш неонацистов со свастиками

      Режиссера Александра Митту признали неизлечимо больным

      Овечкин сделал дубль в матче НХЛ и получил травму

      Предотвращена атака ВСУ на два российских региона

      Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

      Россиянка описала жительниц США словами «опустились на самое дно»

      Жена Джастина Бибера без штанов снялась в рекламе косметики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше