Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, порноматериалы. Об этом пишет Daily Mail.

Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.

Однако, как оказалось, компания, которая произвела это табло, забыла установить на него защиту. Это позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. Заметив пранк, местные власти тут же выключили его. Вместо современного табло они установили фанеру с надписью «Высокий прилив».

Известно, что часть местных жителей порадовалась отключению табло. Выяснилось, что не все деревенские жители были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на нечто подобное. Другие жители, наоборот, отметили пользу экрана. По их мнению, он может не только служить предупреждением о приливах, но и транслировать какую-то другую важную для местных информацию.

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