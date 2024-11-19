Представлен логотип 80-летия Победы

Представлен логотип празднования 80-летия Победы

Официальный логотип к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представил артист Владимир Машков. Об этом сообщает ТАСС.

Символом празднования юбилея стала скульптура Родина-мать.

«Для всех, для нас образ Родины-матери знаком с детства. Это образ призывающих своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны-участницы СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Помимо того, он добавил, что в странах СНГ 2025 год станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.