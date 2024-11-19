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09:30, 19 ноября 2024Забота о себе

Раскрыты главные способы вылечить разбитое сердце

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Секс-коуч Джиджи Фонг перечислила способы, с помощью которых можно вылечить разбитое сердце. Ее колонка опубликована в издании HypeBae.

Прежде всего она порекомендовала выделять время на то, чтобы проживать негативные чувства, и ставить для этого таймер. «Вместо того, чтобы плакать все время, придерживайтесь четкого графика и выделите себе 30 минут в день, чтобы прожить эти чувства», — призвала Фонг.

Кроме того, она посоветовала удалить памятные записи и фото из телефона, чтобы совместные снимки не всплывали в уведомлениях, и найти новое хобби. «Хобби необходимы для саморазвития и самоопределения, поэтому если у вас его нет, немедленно подыщите. Без собственных занятий вы рискуете тосковать в одиночестве, что может привести к принятию отчаянных решений. Вместо этого пробуйте что-то новое, позвольте себе переспать с кем-нибудь и повеселиться», — заключила специалистка.

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