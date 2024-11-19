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06:52, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе кражи денег и данных через Telegram

Юрист Соловьев сообщил о схеме мошенников с подпиской Telegram Premium в подарок
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Reuters

Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств и личных данных с помощью подписок на Telegram Premium якобы в подарок, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт рассказал, что злоумышленники взламывают аккаунты пользователей Telegram и рассылают контактам подписки «в подарок». Заинтересовавшемуся предлагается пойти по ссылке, похожей на ссылку мессенджера.

«Переход по ней может привести ко взлому аккаунта на "Госуслугах" с последствиями в виде кражи денег и личных данных», — заявил юрист. Чтобы не лишиться денег и аккаунта Соловьев посоветовал лично связаться с дарителем.

Ранее эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали одну особенность, с помощью которой можно понять, что звонок с неизвестного номера поступил от мошенника.

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