Россиян предупредили о новом способе кражи денег и данных через Telegram

Юрист Соловьев сообщил о схеме мошенников с подпиской Telegram Premium в подарок

Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств и личных данных с помощью подписок на Telegram Premium якобы в подарок, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт рассказал, что злоумышленники взламывают аккаунты пользователей Telegram и рассылают контактам подписки «в подарок». Заинтересовавшемуся предлагается пойти по ссылке, похожей на ссылку мессенджера.

«Переход по ней может привести ко взлому аккаунта на "Госуслугах" с последствиями в виде кражи денег и личных данных», — заявил юрист. Чтобы не лишиться денег и аккаунта Соловьев посоветовал лично связаться с дарителем.

Ранее эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали одну особенность, с помощью которой можно понять, что звонок с неизвестного номера поступил от мошенника.