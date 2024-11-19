Россиянка подвела семью под полицейскую проверку ради концерта Басты

В Петербурге женщина заявила полицейским на мужа, чтобы сходить на концерт Басты

В Санкт-Петербурге в отношении семьи местных жителей организовали проверку из-за ложного сообщения. Об этом во вторник, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 16 ноября жительница дома на Лесном проспекте позвонила в полицию и сообщила, что ее избивает муж. Когда силовики прибыли по адресу, дверь открылась и празднично одетая женщина поблагодарила их за помощь, после чего убежала. Она призналась, что опаздывает на концерт Басты. У них с мужем была договоренность, что он посидит с ребенком. Но случилась ссора, и супруг отказался выпускать женщину из дома.

В итоге девушке удалось посетить концерт любимого артиста, однако зарегистрировавшие ложные вызов силовики составили протокол и организовали проверку со стороны органов по делам несовершеннолетних.

19 ноября сообщалось, что в Республике Татарстан следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избивала несовершеннолетнюю дочь.