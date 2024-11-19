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16:23, 19 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело против россиянки за избиение утюгом несовершеннолетней дочери

В Республике Татарстан возбудили дело против избивавшей дочь утюгом матери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Татарстан следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

По данным следствия, в городе Азнакаево местная жительница с сентября 2022-го по октябрь 2024-го в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивала свою дочь 2009 года рождения, используя для этого малозначительные поводы. При этом побои наносились различными предметами, в том числе утюгом.

Девочка боялась об этом рассказывать, но после очередного случая обратилась к участковому. Несовершеннолетняя сейчас находится в медицинском учреждении. Также проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что россиянин полгода избивал двух малолетних сыновей и получил срок.

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