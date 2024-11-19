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08:45, 19 ноября 2024Силовые структуры

Российского застройщика заподозрили в мошенничестве на 71 миллион рублей

В Красноярске главу крупнейшей стройкомпании Егорова заподозрили в мошенничестве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Красноярске учредителя УСК «Сибиряк» — крупнейшей строительной компании города — Владимира Егорова заподозрили в мошенничестве на 71 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По версии следствия, в 2022 году «Сибиряк» заключил контракт с «Управлением капитального строительства» («УКС») на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. В коммерческом предложении Егоров завысил стоимость балок пролетного строения и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию.

Зная об этом, руководитель «УКС» согласовал документацию. В результате компания получила деньги на выполнение работ, в том числе на было выделено 292 миллиона рублей на балки при их фактической стоимости 221 миллион рублей. Строительство финансировалось из бюджета города.

Ранее сообщалось, что заподозренного в мошенничестве главу московского суда лишили полномочий.

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