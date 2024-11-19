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12:23, 19 ноября 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия в воздухе

Aviaincident: самолет S7 подал сигнал бедствия из-за сообщения о разгерметизации
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В самолете российской авиакомпании S7 Airlines сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

17 ноября Airbus A320 выполнял рейс из Волгограда в московский аэропорт Домодедово. В 80 километрах южнее Рязани пилоты снизились до 3,6 тысячи метров и подали сигнал бедствия в воздухе.

Однако через несколько минут экипаж отменил сигнал и доложил, что предупреждение о разгерметизации кабины оказалось ложным. Пассажиры на борту не пострадали, лайнер благополучно сел в столице.

В тот же день другой самолет S7, летевший из Москвы в Абакан, сел на незапланированном аэродроме в Екатеринбурге. Причиной стало плохое самочувствие одного из участников рейса.

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