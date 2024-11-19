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14:33, 19 ноября 2024Экономика

Набиуллина описала структурные сдвиги в экономике России

Глава ЦБ Набиуллина объяснила рост инвестиций структурным сдвигом в экономике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В российской экономике происходят серьезные структурные сдвиги, а их первым признаком стали возросшие за три года почти на четверть инвестиции. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она описала процесс как вложения в импортозамещение, в новые транспортные коридоры, крупные проекты в добыче, в обрабатывающей промышленности, транспорте, сельском хозяйстве.

«Это проекты, где инвестиции измеряются в миллиардах, в десятках миллиардов рублей и которые закрывают важнейшие потребности в экономике», — подчеркнула глава ЦБ.

По мнению регулятора, эти процессы позволят российской экономике в следующем году значительно нарастить выпуск и снизить инфляционное давление. Что касается опасений, что высокие ставки остановят инвестиции, Набиуллина выразила уверенность, что в 2025 году даже при текущей жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) вложения бизнеса в развитие сохранятся.

В том же выступлении председатель ЦБ предположила, что при отсутствии внешних шоков и устойчивой остановке роста цен снижение ключевой ставки начнется в следующем году.

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