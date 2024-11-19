США уведомили Южную Корею о решении по ударам вглубь России

США предупредили Южную Корею о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ

США заранее предупредили Южную Корею о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом пишет The Korea Times со ссылкой на канцелярию президента Юн Сок Еля.

«Южная Корея была заранее уведомлена Соединенными Штатами о своем решении разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России», — говорится в материале.

Высокопоставленный чиновник, сопровождавший южнокорейского лидера на саммит «Большой двадцатки» в Бразилии, рассказал журналистам, что, несмотря на уведомление со стороны США о принятом решении, между Сеулом и Вашингтоном не обсуждался вопрос поставок Южной Кореей оружия на Украину.

«Как союзники, Южная Корея и США могут обмениваться необходимым оружием, если это будет необходимо. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не принято и не начато детальное обсуждение, особенно в отношении Украины», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель заявил, что поставки Сеулом вооружений Украине будут зависеть от развития отношений и сотрудничества между КНДР и Россией.