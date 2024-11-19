Стало известно о повреждении больницы в Запорожье из-за работы украинских средств ПВО

Рогов: работа украинских средств ПВО привела к повреждению больницы в Запорожье

Беспорядочная работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) привела к повреждениям жилых домов и больницы в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Беспорядочная работа украинской ПВО минувшей ночью над городом Запорожье привела к повреждению жилых домов и больницы», — отметил он. По словам политика, средства ПВО пытались перехватить над городом летящие к военным целям российские дроны «Герань».

Рогов также подчеркнул, что в городе почти 16 тысяч абонентов остаются без электричества, а теплоснабжения оказались лишены около 700 многоквартирных домов.

Ранее он сообщил, что российские военные поразили в Запорожской области пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. По его словам, это произошло в населенном пункте Лобковое.