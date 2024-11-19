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08:40, 19 ноября 2024Бывший СССР

Украинский дипломат припугнул Европу вторжением России и потребовал больше денег

Посол Мельник припугнул Европу вторжением России и потребовал помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Бывший посол Украины в Германии и посол в Бразилии Андрей Мельник потребовал от Европы выделять больше средств, припугнув ее вторжением России. Его цитирует телеканал N-TV.

Мельник призвал всех европейцев действовать в «другом масштабе», подчеркнув, что это в их же интересах. «Иначе русские скоро снова окажутся перед Бранденбургскими воротами», — заявил он.

Дипломат потребовал от Германии выделять Украине около 20 миллиардов евро ежегодно. Кроме того, добавил он, Киеву понадобится финансовая поддержка и после завершения конфликта.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости сочетать поддержку Украины с «максимальной осторожностью». Он отметил, что оказание помощи Киеву со стороны ФРГ является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета».

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