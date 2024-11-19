В Белоруссии перед президентскими выборами проведут учения силовиков

МВД Белоруссии: в Белоруссии перед выборами президента проведут учения силовиков

В Белоруссии перед выборами президента проведут командно-штабные учения силовиков, в ходе которых продемонстрируют готовность к реагированию на осложнения во время электоральной кампании. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) республики в своем Telegram-канале.

«Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве отметили, что учения пройдут с 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел страны Ивана Кубракова. Тренировки силовиков должны пройти в Минске, а также в областных и районных центрах Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших военнослужащих за их действия во время протестных акций в 2020 году. Отмечается, что в 2020 году «в период обострения общественно-политической обстановки» экс-военные совершили противоправные действия, которые «несовместимы со статусом военнослужащего».