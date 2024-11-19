В Эстонии раскрыли темы разговоров европейских чиновников с командой Трампа

Цахкна: Европа обсуждает с командой Трампа поддержку Киева и давление на Россию

Европейские чиновники обсуждают с командой избранного президента США Дональда Трампа вопросы поддержки Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times (FT).

«В Европе ведется много переговоров и много коммуникаций между собой, а также с командой Трампа и администрацией», — подтвердил глава МИД прибалтийской республики.

Еще одной темой обсуждения, по словам Цахкны, является давление на Россию для начала переговоров Москвы и Киева. Министр добавил, что Европе будет очень сложно предоставить Украине гарантии безопасности без участия Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что текущая стратегия помощи Европейского союза Киеву провалилась. Он выразил мнение, что странам ЕС следует разработать новый подход.