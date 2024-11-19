В Финляндии отключили энергоблок АЭС

В Финляндии приостановили работу энергоблока АЭС «Ловииса»

В Финляндии приостановили выработку электроэнергии на втором энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Ловииса» из-за неисправности систем реактора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Fortum.

Инцидент случился в понедельник, 18 ноября, около 20:55 (21:55 по московскому времени). В настоящее время специалисты устанавливают точную причину произошедшего. Известно, что первый энергоблок станции работает штатно.

Станция находится на острове Хястхолмен, в 15 километрах на юго-восток города Ловийса и принадлежит государственному концерну Fortum. Станция производит более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.

Ранее в воскресенье, 17 ноября, было приостановлено производство электроэнергии на атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии. Причиной стала неисправность турбины.