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10:51, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

Репке: ВС России продвинулись в Часовом Яре в ДНР и приблизились к центру города
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) и приблизились к центру города. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

«Российская армия вторжения продвинулась более чем на 1 километр вглубь Западного Часова Яра и почти достигла центра», — написал он.

По словам журналиста, эта территория уже перешла под контроль российских военных, так как бойцы Вооруженных сил Украины не атакуют их сами, а используют для этого FPV-дроны, находясь западнее.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что плацдарм ВСУ у села Клещеевка в Бахмутском районе ДНР близок к падению. По его словам, после ликвидации позиций ВСУ в Клещеевке не сможет долго держаться оборона украинской армии в Часовом Яре.

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