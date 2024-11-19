На Украине допустили падение плацдарма ВСУ у одного из сел в ДНР

Военкор Мирошников: плацдарм ВСУ у Клещеевки в ДНР близок к падению

Плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР) близок к падению. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни. (...) В контексте операции в Часовом Яре это, конечно, очень плохо. И также это ухудшает наши позиции в направлении Константиновки», — написал он.

По словам военкора, после ликвидации позиций ВСУ в Клещеевке не сможет долго держаться оборона украинской армии в Часовом Яре. Он также добавил, что там началось проседание позиций ВСУ.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских военных в Часовом Яре. Авторы канала также добавили, что армия России наступает в районе Торецка и Курахово.