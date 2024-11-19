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10:28, 19 ноября 2024Россия

В небе над российским регионом сбили сразу четыре украинских дрона

Над Брянской областью сбили четыре украинских дрона
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В небе над Брянской областью сбили сразу четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на российский регион в период с 09:10 до 09:20 по московскому времени с помощью беспилотников самолетного типа.

Дроны ВСУ сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 19 ноября, ВСУ выпустили 12 дронов по двум российским регионам — большинство из них сбили над Ростовской областью.

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