В небе над российским регионом сбили сразу четыре украинских дрона

Над Брянской областью сбили четыре украинских дрона

В небе над Брянской областью сбили сразу четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на российский регион в период с 09:10 до 09:20 по московскому времени с помощью беспилотников самолетного типа.

Дроны ВСУ сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 19 ноября, ВСУ выпустили 12 дронов по двум российским регионам — большинство из них сбили над Ростовской областью.