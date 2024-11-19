В отношении угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста возбудили дело

СК квалифицировал действия таксиста из Тобольска как покушение на убийство

Следователи возбудили дело о покушении на расправу в отношении 46-летнего таксиста из Тобольска, который угрожал пистолетом ветерану специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, все произошло в ночь на 14 ноября. Мужчина, находясь около одного из заведений в Тобольске, предложил подвезти потерпевшего и его сестру на машине. В ходе поездки злоумышленник начал негативно высказываться в адрес пассажира, а затем достал травматический пистолет, приставил его к голове бойца СВО и высказал ему угрозу расправой.

Происходящее попало на видео. Сейчас водитель уже задержан.

