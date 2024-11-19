Показания угрожавшего бойцу СВО в Тобольске таксиста попали на видео

МВД показало кадры с таксистом, угрожавшим ветерану СВО в Тобольске

Водитель такси, угрожавший ветерану специальной военной операции (СВО) в Тобольске, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчина, находящийся за рулем автомобиля, угрожает пассажиру похожим на пистолет предметом. Далее на видео присутствуют показания злоумышленника — он говорит, что его действия с трудом можно назвать угрозой.

Сейчас правонарушитель задержан.

О таксисте, который приставил пистолет к голове бойцу СВО и угрожал выстрелить, сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Позже выяснилось, что злоумышленник планировал откупиться от наказания за свои действия за 50 тысяч рублей.

