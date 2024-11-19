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17:57, 19 ноября 2024Силовые структуры

Приставивший пистолет к голове ветерана СВО таксист задержан

В Тобольске силовики задержали таксиста, угрожавшего ветерану СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Показания угрожавшего бойцу СВО в Тобольске таксиста попали на видео

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники силовых структур установили личность таксиста, угрожавшего ветерану специальной военной операции (СВО) в Тобольске, и задержали его. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские начали проверку после обнаружения видеоролика в сети. На нем водитель такси приставил к голове бойца СВО предмет, похожий на пистолет, и угрожал ему расправой.

Происходящее попало на видео.

О таксисте, который приставил пистолет к голове бойца СВО и угрожал выстрелить, сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

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      Продолжение в новости В отношении угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста возбудили дело
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