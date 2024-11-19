Угрожавший пистолетом ветерану СВО таксист планировал откупиться от наказания

В Тобольске таксист, угрожавший бойцу СВО, хотел откупиться от наказания

Таксист, угрожавший пистолетом ветерану специальной военной операции (СВО) в Тобольске, планировал откупиться от наказания. Об этом сообщает Readovka.

По данным издания, злоумышленник хвастался пассажиру, что сможет откупиться через знакомых и избежать наказания за 50 тысяч рублей. Также он сообщил пострадавшему, что оставил его в живых, потому что не захотел пачкать свою машину.

О таксисте, который приставил пистолет к голове бойца СВО и угрожал выстрелить, сообщил Александр Хинштейн. Депутат Государственной Думы призвал проверить гражданство водителя и наличие у него разрешения на хранение оружия.

