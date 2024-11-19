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04:38, 19 ноября 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали слухи о военных КНДР под Курском

В Пентагоне не смогли подтвердить слухи о военных КНДР в Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Об этом на брифинге сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в Министерстве обороны США знают, что северокорейские военные, «как сообщалось», принимают участие в боях под Курском.

«Мы не подтвердили это независимо, но они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — прокомментировала Сингх информацию о военных КНДР.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным о военных КНДР в России. По его словам, их присутствие в Курской области может стать «серьезной эскалацией конфликта» на Украине.

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