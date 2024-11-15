Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 15 ноября 2024Мир

Шольц поговорил с Путиным о военных КНДР в России

Шольц назвал эскалацией гипотетическое нахождение военных КНДР в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Гипотетическое нахождение северокорейских военных в России может стать «серьезной эскалацией конфликта» на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт немецкого правительства.

При этом глава немецкого правительства добавил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти посчитают это необходимым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в России. При этом он добавил, что по всем подобным вопросам необходимо обращаться в Министерство обороны России.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что у Североатлантического альянса нет никаких доказательств присутствия северокорейских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

      На Украине назвали самое слабое звено в ВСУ

      Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

      В Абхазии оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

      В России призвали прояснить механизм демобилизации военных. В Минобороны пообещали заняться этим вопросом

      Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

      Путин назвал Шольцу причину начала конфликта на Украине

      Продюсеры призывали Деми Мур похудеть ради съемок в кино

      Минюст пополнил список иноагентов

      Москвичам пообещали заморозки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше