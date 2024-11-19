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14:54, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Раде назвали невразумительным «план стойкости» Зеленского

Нардеп Гончаренко: «план стойкости» Зеленского — снова «бла-бла-бла»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского не содержит конкретных решений и не поможет Киеву, судьба которого зависит от США. Невразумительной инициативу украинского лидера назвал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Нынешний план — снова "бла-бла-бла". Ничего конкретного и вразумительного. Мы ничего не решаем. (...) Без помощи США и без разрешений США мы не можем ничего поделать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Украину утомили планы Зеленского, и отметил, что планировать действия надо было до начала конфликта.

Ранее негативную оценку плану Зеленского также дал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, план выглядит непроработанным, а украинский лидер сбивался, когда представлял его парламентариям.

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