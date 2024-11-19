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16:12, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали госбюджет Украины на 2025 год

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал госбюджет Украины на 2025 год
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале раскритиковал государственный бюджет Украины на 2025 год.

«В этот день вы принимаете бюджет, который не предусматривает поддержку наших военных», — написал парламентарий.

По его словам, бюджетные средства правительство планирует тратить на телемарафон, на ремонт дорог, на закладывание высоких зарплат некоторым чиновникам, вместо социальных выплат и повышения зарплат военным.

«Так для кого же этот бюджет? Для украинцев или для "своих"?» — заключил Гончаренко.

Ранее он заявил, что новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского не содержит конкретных решений и не поможет Киеву, судьба которого зависит от США. Он добавил, что Украину утомили планы Зеленского, а планировать действия надо было до начала конфликта.

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