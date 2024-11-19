В российском городе объявили в розыск девочку в хиджабе

Ura.ru: в Екатеринбурге объявили в розыск 14-летнюю школьницу в хиджабе

В Екатеринбурге объявили в розыск 14-летнюю школьницу в хиджабе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителя в отделении по связям со средствами массовой информации УМВД.

По данным собеседника, рост исчезнувшей в российском городе 160 сантиметров, у нее круглое лицо, карие глаза и темные волосы.

«На момент ухода из дома на улице Металлургов, 32а, была одета в черные хиджаб, куртку и ботинки», — отметил источник.

К поискам девочки подключились сотрудники полиции. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, попросили незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Свердловской области нашли пропавшую 12-летнюю девочку из села Мостовское в поле с пробитой головой и сломанной рукой.

Медики назвали состояние несовершеннолетней крайне тяжелым.