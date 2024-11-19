В российском городе загорелся институт гражданской авиации

В Ульяновске загорелось здание института гражданской авиации

В Ульяновске загорелась крыша здания института гражданской авиации. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП произошло на улице Гагарина. На место уже прибыли сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших пока нет.

На кадрах видна загоревшаяся кровля здания института. От огня вверх поднимается столб дыма. Судя по видео, людей рядом с возгоранием нет.

Ранее частный дом загорелся в селе Крутое в Орловской области. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь затронул частный дом и хозяйственную постройку.