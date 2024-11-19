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17:18, 19 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе возбудили дело по факту травмирования подростка на квесте

В Саратове следователи возбудили дело по факту травмирования подростка на квесте
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове следователи возбудили дело по факту травмирования 16-летнего подростка на квесте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 ноября девочка участвовала в квесте, организованном индивидуальным предпринимателем. Она получила телесные повреждения.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве актер квеста выстрелил в шею посетительнице.

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