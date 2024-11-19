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09:40, 19 ноября 2024Мир

В США раскрыли реакцию Запада на звонок Шольца Путину

CNN: звонок Шольца Путину стал неожиданностью для Запада
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину стал неожиданностью для Запада, который испытывает коллективную обеспокоенность из-за возможных решений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Согласно информации из более чем 10 интервью с действующими и бывшими чиновниками, дипломатами за последнюю неделю, звонок Шольца Путину стал неожиданностью для Запада, который испытывает коллективную обеспокоенность по поводу исхода конфликта в свете избрания республиканца», — передает телеканал.

Также, по словам источника, в западных столицах царит «общая задержка дыхания» в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа.

16 ноября депутат бундестага от фракции партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что Шольц смог позвонить Путину только после победы Трампа на выборах президента США. По словам депутата, действующая администрация Джо Байдена не позволяла канцлеру проявлять инициативу и звонить российскому лидеру.

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