В Турции предупредили Запад о риске ядерной угрозы из-за конфликта на Украине

В Турции регулярно предупреждают Запад о риске ядерной угрозы из-за конфликта на Украине и находятся по этому вопросу в постоянном контакте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация вызывает значительные опасения относительно этого риска. В контактах с западными партнерами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе своим разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он также добавил, что миру предстоят еще два «опасных месяца» до ухода Байдена с поста президента и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.