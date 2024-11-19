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11:20, 19 ноября 2024Мир

В Турции предупредили Запад о риске ядерной угрозы

В Турции предупредили Запад о риске ядерной угрозы из-за конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Турции регулярно предупреждают Запад о риске ядерной угрозы из-за конфликта на Украине и находятся по этому вопросу в постоянном контакте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация вызывает значительные опасения относительно этого риска. В контактах с западными партнерами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе своим разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он также добавил, что миру предстоят еще два «опасных месяца» до ухода Байдена с поста президента и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.

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