В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате ракетной атаки были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По информации чиновника, на территории контролируемой Украиной части региона прозвучало порядка 450 взрывов. Кроме того, поступило несколько сообщений о повреждении инфраструктуры.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области сообщалось также 18 ноября. Тогда в регионе прозвучало порядка 420 взрывов.