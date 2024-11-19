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16:34, 19 ноября 2024Мир

Великобритания решила потратить почти 10 миллионов долларов на дроны для Украины

Минобороны Британии выделит около 9,5 млн долларов на снабжение Украины дронами
Семен Александров (редактор)

Фото: Libkos / AP

Великобритания выделит около 9,5 миллиона долларов на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами. Об этом говорится в заявлении на сайте британского Минобороны.

«Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 миллиона фунтов стерлингов на финансирование новых ударных и разведывательных дронов, которые будут инвестированы через коалицию по производству дронов, возглавляемую Великобританией и Латвией», — говорится в документе.

Отмечается, что коалиция по производству беспилотников также получит дополнительные 16 миллионов фунтов стерлингов (около 20,2 миллиона долларов) от Германии, Канады и Люксембурга.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом фирмы Helsing, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы и получивших название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).

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