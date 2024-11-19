Великобритания решила потратить почти 10 миллионов долларов на дроны для Украины

Минобороны Британии выделит около 9,5 млн долларов на снабжение Украины дронами

Великобритания выделит около 9,5 миллиона долларов на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами. Об этом говорится в заявлении на сайте британского Минобороны.

«Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 миллиона фунтов стерлингов на финансирование новых ударных и разведывательных дронов, которые будут инвестированы через коалицию по производству дронов, возглавляемую Великобританией и Латвией», — говорится в документе.

Отмечается, что коалиция по производству беспилотников также получит дополнительные 16 миллионов фунтов стерлингов (около 20,2 миллиона долларов) от Германии, Канады и Люксембурга.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом фирмы Helsing, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы и получивших название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).